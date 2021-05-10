Источник: немецкий футбольный союз предложил Флику контракт со сборной Германии до 2024 года
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Об этом сообщает Abendzeitung München. По информации источника, Флику нравится идея работать со сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре и домашнем Евро-2024.
Нынешний тренер немецкой национальной команды Йоахим Лёв покинет сборную после Евро-2020, Флик уйдет из «Баварии» по окончании нынешнего сезона, а на его место придет Юлиан Нагельсманн из «РБ Лейцпиг».
Ранее полиция Мюнхена пошутила о чемпионстве «Баварии».