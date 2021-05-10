Макгрегор заявил, что ведёт переговоры о покупке «Селтика»

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что ведет переговоры о покупке шотландского футбольного клуба «Селтик».
Макгрегор заявил, что ведёт переговоры о покупке «Селтика»
  • Reuters

«Честно говоря, зашёл разговор о «Селтике» — о приобретении акций у владельца клуба Дермота Десмонда. Я определённо заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивным клубом! И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» — это команды, которые мне нравятся. Но я открыт. Чувствую, что могу сделать для клуба большие дела», — написал Макгрегор в своём Twitter в ответ на вопрос фаната.

Ближайший свой поединок ирландец проведёт в ночь на 11 июля против американца Дастина Порье на турнире UFC 264.

Ранее Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про Нурмагомедова, но быстро удалил его.

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