«Арсенал» победил «Вест Бромвич» в матче АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» победил «Вест Бромвич» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Эмиля Смита-Роу, забившего на 29-й минуте, Николя Пепе, отличившегося на 35-й минуте, и Виллиана, поразившего ворота соперников на 90-й минуте.

«Вест Бромвич» ответил голом Матеуса Перейры, забившего на 67-й минуте.

«Арсенал», лишившийся шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона, с 52 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Вест Бромвич» с 26 очками остался 19-м и упустил возможность сохранить прописку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить