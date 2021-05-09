«Арсенал» победил «Вест Бромвич» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Эмиля Смита-Роу, забившего на 29-й минуте, Николя Пепе, отличившегося на 35-й минуте, и Виллиана, поразившего ворота соперников на 90-й минуте.

«Вест Бромвич» ответил голом Матеуса Перейры, забившего на 67-й минуте.

«Арсенал», лишившийся шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона, с 52 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Вест Бромвич» с 26 очками остался 19-м и упустил возможность сохранить прописку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.