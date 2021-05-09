«Бургос» обыграл «Каршияку» и стал победителем баскетбольной ЛЧ

Испанский «Сан-Пабло Бургос» одержал победу над турецкой «Каршиякой» в финале баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 64:59 в пользу испанской команды. Все матчи «Финала восьми» Лиги чемпионов прошли в Нижнем Новгороде.

Таким образом, «Сан-Пабло Бургос» стал первым двукратным чемпионом турнира, основанного в 2016 году. Испанская команда одержала победу во втором сезоне подряд.

В матче за третье место испанская «Сарагоса» победила французский «Страсбур» со счётом 89:77.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в четвертьфинале баскетбольной ЛЧ.