«Бургос» обыграл «Каршияку» и стал победителем баскетбольной ЛЧ

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Испанский «Сан-Пабло Бургос» одержал победу над турецкой «Каршиякой» в финале баскетбольной Лиги чемпионов.
«Бургос» обыграл «Каршияку» и стал победителем баскетбольной ЛЧ
  • © championsleague.basketball

Встреча завершилась со счётом 64:59 в пользу испанской команды. Все матчи «Финала восьми» Лиги чемпионов прошли в Нижнем Новгороде.

Таким образом, «Сан-Пабло Бургос» стал первым двукратным чемпионом турнира, основанного в 2016 году. Испанская команда одержала победу во втором сезоне подряд.

В матче за третье место испанская «Сарагоса» победила французский «Страсбур» со счётом 89:77.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в четвертьфинале баскетбольной ЛЧ.

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