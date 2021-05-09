Передача Черышева помогла «Валенсии» победить «Вальядолид» в Примере

«Валенсия» одержала победу над «Реал Вальядолид» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принесли голы Макси Гомеса, отличившегося в на первой компенсированной к первому тайму и на 48-й минутах, а также мяч Тьерри Коррея, забившего на 89-й минуте с передачи вышедшего во втором тайме на замену российского хавбека Дениса Черышева.

«Валенсия», прервавшая шестиматчевую безвыигрышную серию, набрала 39 очков и поднялась на 13-е место. «Вальядолид» с 31 очком — 17-й.

В другом матче игрового дня «Эйбар» победил «Хетафе» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры.