МЮ победил «Астон Виллу» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ победил «Астон Виллу» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Астон Вилла» забила первой. На 24-й минуте отличился Бертран Траоре.

Победу МЮ принесли голы Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 52-й минуте, Мэйсона Гринвуда, забившего на 56-й минуте, и Эдинсона Кавани, отличившегося на 87-й минуте.

На 89-й минуте хозяева поля остались вдесятером. Красную карточку получил Олли Уоткинс.

МЮ с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 48 очками — 11-я.

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон Уондерерс» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и поднялся на шестое место в АПЛ.

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