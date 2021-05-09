«Матч ТВ»: «Спартак» договорился с Виторией, тренер начал искать жильё в Москве

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Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договорённости с португальским специалистом Руем Виторией.
«Матч ТВ»: «Спартак» договорился с Виторией, тренер начал искать жильё в Москве
  • Reuters

Как сообщает «Матч ТВ», на данный момент 51-летний тренер с помощью спартаковских менеджеров подыскивает жильё в Москве для своей семьи. 

Также Витория вместе со своим тренерским штабом в удалённом формате начал изучать состав «Спартака» и знакомиться с клубной инфраструктурой.

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20). Он также известен по работе с лиссабонской «Бенфикой», с которой дважды выиграл чемпионат Португалии.

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о возможном новом главном тренере команды.

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