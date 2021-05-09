Кафельников: было бы хорошо, если бы «Спартак» возглавил Гвардиола или Клопп

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о возможном новом главном тренере команды.
Кафельников: было бы хорошо, если бы «Спартак» возглавил Гвардиола или Клопп
  • РИА Новости

По его мнению, выбор тренера является прерогативой руководства, а не болельщиков.

«Что мы тут можем сделать? Будет Руй Витория — будем с ним работать. Не хочу обсуждать, кого бы ещё пригласили, но для меня будет лучше, если пригласят Гвардиолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Ранее экс-тренер «Зенита» оценил возможное назначения Витории в «Спартак».

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