Кафельников: было бы хорошо, если бы «Спартак» возглавил Гвардиола или Клопп
- РИА Новости
По его мнению, выбор тренера является прерогативой руководства, а не болельщиков.
«Что мы тут можем сделать? Будет Руй Витория — будем с ним работать. Не хочу обсуждать, кого бы ещё пригласили, но для меня будет лучше, если пригласят Гвардиолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.
Ранее экс-тренер «Зенита» оценил возможное назначения Витории в «Спартак».