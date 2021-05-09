Экс-тренер «Локомотива» назвал закономерной ничью с «Динамо»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Экс-тренер «Локомотива» назвал закономерной ничью с «Динамо»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Динамо» — это не проходной соперник. Этот клуб тоже решает свои задачи, старается подняться в таблице как можно выше. У каждого матча свой сюжет. Я бы не стал говорить о необходимости реабилитации, всё-таки у команды Николича было одиннадцать побед до встречи с «Зенитом». А ничью с «Динамо» я считаю закономерной, хотя у железнодорожников было два неплохих момента, когда они попали в перекладину и когда динамовцев выручил голкипер. Во втором тайме «Динамо» имело преимущество, подходов у него было больше, но «Локомотив» играл очень собранно», — цитирует Эштрекова «Советский спорт».

«Локомотив» и «Динамо» сыграли со счётом 0:0. «Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (48 очков) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки.

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