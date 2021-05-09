Украинский футболист «Зенита» Ракицкий опубликовал пост в честь Дня Победы
- © РИА Новости / Михаил Докудовский
«В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память... отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот день! Спасибо за победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам», — написал Ракицкий в своём Instagram.
В нынешнем сезоне Ракицкий провёл 32 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в составе «Зенита».
Ранее сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы.