Кучаев: ЦСКА выходил играть не против Гончаренко, а против «Краснодара»

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый тайм получился скомканным, но потом соперник подустал, игра раскрылась и в ней мы оказались острее. Выполнили всё, что задумывали. Сейчас у нас больше развязаны руки в атаке, нет узконаправленных задач, мы действуем хаотично — и тем самым усложняем задачу сопернику. Внутри игры нам позволяется самим менять тактику и перестраиваться», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

Он также высказал мнение об отношении к матчу с командой Виктора Гончареко, ушедшего из ЦСКА в марте.

«После игры мы с Виктором Михайловичем пожали руки и разошлись. Мы выходили играть не против бывшего тренера, а против «Краснодара», и нам позарез были нужны очки, — добавил хавбек.

ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» со счётом 3:1 и сохранил шансы на попадание в еврокубки — команда Олича занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Ранее Ивица Олич рассказал, за счёт чего ЦСКА смог победить «Краснодар».

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