ЦСКА сравнял счёт в матче с «Краснодаром» благодаря голу Эджуке

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

На 32-й минуте игры Иван Обляков отдал передачу в район 11-метровой отметки ворот «Краснодара», а Эджуке пробил в дальний угол ворот гостей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» вышел вперёд в матче с ЦСКА после ошибки защитников армейцев.