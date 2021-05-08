ЦСКА сравнял счёт в матче с «Краснодаром» благодаря голу Эджуке

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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
ЦСКА сравнял счёт в матче с «Краснодаром» благодаря голу Эджуке
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

На 32-й минуте игры Иван Обляков отдал передачу в район 11-метровой отметки ворот «Краснодара», а Эджуке пробил в дальний угол ворот гостей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» вышел вперёд в матче с ЦСКА после ошибки защитников армейцев.

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