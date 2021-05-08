Николич: «Локомотив» заслужил три очка в матче с «Динамо», мы просто не забили

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение о ничейном исходе матча со столичным «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич: «Локомотив» заслужил три очка в матче с «Динамо», мы просто не забили
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Погодные условия сегодня не были проблемой. Игра была отличной, я доволен, что мы не пропустили, ничего опасного около наших ворот не было. Мы же пробили в перекладину, штангу, не забили, не хватило только этого. Игра в обороне была отличной. Это была игра против серьёзной команды. «Локомотив» заслужил три очка, мы просто не забили», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 48 очками — на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ.

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