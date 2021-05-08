Ярошик считает, что Заболотный принесёт пользу ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на возможное подписание контракта с форвардом «Сочи» Антоном Заболотным.

«Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат», — цитирует эксперта «Чемпионат».

При этом он отметил, что армейцам нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы снова бороться за высокие места.

«Антон — воспитанник ЦСКА, фанаты будут рады его возвращению. У Заболотного появится огромная мотивация — он точно принесёт много пользы клубу», — добавил Ярошик.

29-летний Заболотный является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне он провёл 29 матчей, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с Заболотным.