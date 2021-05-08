В Haas рассказали о проблемах Мазепина при управлении болидом

Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер рассказал о проблемах российского гонщика команды Никиты Мазепина в управлении болидом.

«Наш болид нестабилен в поворотах, Мику Шумахеру удаётся справляться с этим лучше, чем Никите. Мазепину необходимо чувствовать уверенность в том, что задняя часть болида устойчива. Мы должны помочь Никите почувствовать себя более уверенным. Если пилот не чувствует уверенности в своей машине, ему трудно выступать. Это одна из проблем, которую мы сейчас пытаемся решить», — цитирует Racefans Штайнера.

Мазепин пока не набрал ни одного очка в стартовых трёх гонках сезона, дважды финишировав последним.

Ранее Мазепин высказался о пятничных тренировках Гран-при Испании.