В Haas рассказали о проблемах Мазепина при управлении болидом

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Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер рассказал о проблемах российского гонщика команды Никиты Мазепина в управлении болидом.
В Haas рассказали о проблемах Мазепина при управлении болидом
  • Reuters

«Наш болид нестабилен в поворотах, Мику Шумахеру удаётся справляться с этим лучше, чем Никите. Мазепину необходимо чувствовать уверенность в том, что задняя часть болида устойчива. Мы должны помочь Никите почувствовать себя более уверенным. Если пилот не чувствует уверенности в своей машине, ему трудно выступать. Это одна из проблем, которую мы сейчас пытаемся решить», — цитирует Racefans Штайнера.

Мазепин пока не набрал ни одного очка в стартовых трёх гонках сезона, дважды финишировав последним.

Ранее Мазепин высказался о пятничных тренировках Гран-при Испании.

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