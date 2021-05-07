Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Испании: я всегда чему-то учусь

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Испании: я всегда чему-то учусь
  • Reuters

«Думаю, трасса становилась лучше в течение сессий, особенно новый, десятый поворот, где новый асфальт очень тёмный, на нём оставались пыль и масло. По мере прохождения кругов на нём появлялось всё больше резины. Это только пятница, и завтра нас ждёт ещё одна тренировка. Я всегда чему-то учусь, когда участвую в тренировках», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что его нынешний уикенд начался с трёх шагов назад по сравнению с тем, где он привык находиться, управляя другими машинами.

«А затем я постепенно делаю шаги вперёд. Если в итоге я оказываюсь на шаг впереди по сравнению с тем, где начинал, то считаю такой день хорошим для меня — и сегодняшний не стал исключением», — добавил россиянин.

По итогам обеих субботних тренировочных сессий Мазепин занял последнее, 20-е место с отставанием от лидера в 3,472 и 2,583 секунды соответственно.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании.

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