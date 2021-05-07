Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании, Мазепин — 20-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.

В своей лучшей попытке действующий семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Барселона-Каталунья» за 1 минуту 18,170 секунды.

Второй результат показал его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас, уступивший времени Хэмилтона 0,139 секунды. Тройку замкнул монегас Шарль Леклер из Ferrari (+0,165).

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял по итогам сессии последнее, 20-е место, уступив лидеру 2,583 секунды. Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+2,156).

Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Испании.