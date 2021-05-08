СМИ: Следующим соперником Шлеменко может стать экс-чемпион Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко может провести следующий поединок против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.
СМИ: Следующим соперником Шлеменко может стать экс-чемпион Bellator
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде Шлеменко. По информации агентства, в команде 36-летнего российского бойца планируют провести поединок с Карвальо в России.

7 мая Шлеменко провёл поединок против Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке и победил бразильца единогласным решением судей.

В ночь с 7 на 8 мая 34-летний Карвальо (16-6) на турнире Bellator 258 проиграл американцу Лоренцу Ларкину раздельным решением.

Ранее владелец Fight Nights высказался о победе Шлеменко над Сантосом.

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