«Лестер» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ

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«Лестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Ньюкаслу» принесли голы Джо Уиллока и Пола Дамметта, забивших на 22-й и 34-й минутах, а также Каллума Уилсона, отличившегося на 64-й и 73-й минутах.

«Лестер» ответил голами Марка Олбрайтона и Келечи Ихеаначо, забивших на 80-й и 87-й минутах.

«Лестер» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 39 очками — 13-й.

Ранее появилась информация, что АПЛ намерена оштрафовать клубы за попытку создания Суперлиги.

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