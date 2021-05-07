Юкич заявил, что эффект от работы Олича с ЦСКА можно будет увидеть в следующем сезоне

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Помощник главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Игор Юкич заявил, что работу наставника команды Ивицы Олича стоит оценивать только в следующем сезоне.
Юкич заявил, что эффект от работы Олича с ЦСКА можно будет увидеть в следующем сезоне
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Осознавали, что времени на раскачку нет, практически сразу после нашего прихода начнутся игры. Сначала мы одержали три победы, и это было очень важно. Потом пошли соперники более высокого уровня. Как и предполагалось, мы столкнулись с проблемами», — приводит слова Юкича пресс-служба ЦСКА.

По его словам, нельзя сказать, что спад результатов стал сюрпризом для тренерского штаба.

«К сожалению, в команде сейчас немало травмированных игроков. И вообще много аспектов, в которых нам нужно прибавлять, развиваться. Безусловно, мы стараемся добиваться результата в тех матчах, которые остаются в нынешнем чемпионате. Но при этом хочу подчеркнуть самое главное: реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне», — добавил специалист.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Под его руководством команда провела семь матчей, одержав три победы, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

Ранее появилась информация, что ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным.

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