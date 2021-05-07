Стала известна программа предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу

Российский футбольный союз огласил программу предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба РФС, 10 мая в Городце начнётся тур кубка, который будет выставлен в «городе мастеров» и других туристических локациях города. Он будет сопровождаться автограф- и фотосессиями с легендами сборной России, а также розыгрышами билетов и атрибутики. Позднее тур продолжится на корабле «Валдай», который проплывёт по Оке и Волге.

11 мая Дмитрий Сычёв, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Динияр Билялетдинов и Александр Самедов проведут мастер-класс для участников «Кожаного мяча» и сыграют против 100 детей, после чего посмотрят игры турнира и выберут 10 детей, которые выступят в звёздном матче за час до финала кубка на стадионе «Нижний Новгород».

В день матча, 12 мая, пройдёт серия социальных мероприятий.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР.