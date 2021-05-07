Стала известна программа предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз огласил программу предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу сезона-2020/21.
Стала известна программа предматчевых мероприятий финала Кубка России по футболу
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

Как сообщает пресс-служба РФС, 10 мая в Городце начнётся тур кубка, который будет выставлен в «городе мастеров» и других туристических локациях города. Он будет сопровождаться автограф- и фотосессиями с легендами сборной России, а также розыгрышами билетов и атрибутики. Позднее тур продолжится на корабле «Валдай», который проплывёт по Оке и Волге.

11 мая Дмитрий Сычёв, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Динияр Билялетдинов и Александр Самедов проведут мастер-класс для участников «Кожаного мяча» и сыграют против 100 детей, после чего посмотрят игры турнира и выберут 10 детей, которые выступят в звёздном матче за час до финала кубка на стадионе «Нижний Новгород».

В день матча, 12 мая, пройдёт серия социальных мероприятий.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить