Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР

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Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на финальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».
Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Иванова будут Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин, резервным судьёй — Станислав Васильев, а резервным ассистентом судьи — Арам Петросян.

За VAR будут отвечать Василий Казарцев и Антон Аверьянов. Инспектором матча назначен Николай Левников.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ.

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