Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Иванова будут Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин, резервным судьёй — Станислав Васильев, а резервным ассистентом судьи — Арам Петросян.
За VAR будут отвечать Василий Казарцев и Антон Аверьянов. Инспектором матча назначен Николай Левников.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ.