Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на финальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».

РИА Новости