«Матч ТВ»: «Болонья» интересуется футболистом ЦСКА Дивеевым

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Итальянский футбольный клуб «Болонья» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву.
«Матч ТВ»: «Болонья» интересуется футболистом ЦСКА Дивеевым
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», клуб из Серии А имеет несколько предложений по игроку обороны своей команды и ищет ему замену. Дивеев является одним из претендентов, учитывая, что он привлекает руководство итальянского клуба стабильной игрой в основе ЦСКА и статистическими показателями. 

В «Болонье» за российским защитником следят уже второй год. В клубе также ожидают, что ЦСКА может запросить большую сумму за трансфер.

В этом сезоне Дивеев провёл 30 матчей, отдал две результативные передачи и дважды забил.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить €20 млн за хавбека ЦСКА Николу Влашича.

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