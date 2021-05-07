«Матч ТВ»: «Болонья» интересуется футболистом ЦСКА Дивеевым

Итальянский футбольный клуб «Болонья» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб из Серии А имеет несколько предложений по игроку обороны своей команды и ищет ему замену. Дивеев является одним из претендентов, учитывая, что он привлекает руководство итальянского клуба стабильной игрой в основе ЦСКА и статистическими показателями.

В «Болонье» за российским защитником следят уже второй год. В клубе также ожидают, что ЦСКА может запросить большую сумму за трансфер.

В этом сезоне Дивеев провёл 30 матчей, отдал две результативные передачи и дважды забил.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить €20 млн за хавбека ЦСКА Николу Влашича.