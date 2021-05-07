Ротенберг высказался о поражении сборной России от Канады в финале ЮЧМ-2021

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал поражение национальной команды от Канады в финале юниорского чемпионата мира в США.
Ротенберг высказался о поражении сборной России от Канады в финале ЮЧМ-2021
  • ©fhr.ru

По его мнению, сборная провела чемпионат на высоком уровне, а программа «Красная машина» работает.

«После полуфинала мы понимали, что Канада раньше закончила свою игру. Где-то нам не хватило в финале этих эмоций и свежести... Спецбригады определили судьбу матча, игра в обороне, опять же. Есть над чем работать. Мы проанализируем юниорский чемпионат мира, всё это идёт в общую копилку и будет учитываться для работы с юниорской и молодёжной командами», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Он также добавил, что главный тренер юниорской команды Альберт Лещёв присоединится к штабу взрослой сборной уже 9 мая.

Россияне по ходу игры дважды вели, но в итоге уступили со счётом 3:5 и завоевали серебряные медали. Национальная команда последний раз выигрывала ЮЧМ в 2007 году.

Ранее Александр Пашков заявил, что не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021.

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