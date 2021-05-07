Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса

Председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер заявил, что правительство страны хочет привлечь нападающего футбольного клуба ПСЖ Килиана Мбаппе в качестве посла кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

«В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем президента или тем более врача. Цель состоит в том, чтобы побудить актёров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации. Мбаппе — идеальный вариант», — цитирует Фишера L'Equipe.

Мбаппе в сентябре прошлого года переболел COVID-19. Пока он ещё не ответил на предложение правительства.

Ранее Шамиль Тарпищев выразил мнение, что поражение Даниила Медведева на теннисном турнире в Мадриде связано с перенесённым коронавирусом.