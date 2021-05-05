Отец футболиста ЦСКА Влашича заявил, что его сыну нужен новый вызов

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Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, выразил мнение, что его сыну пора искать новый клуб.
Отец футболиста ЦСКА Влашича заявил, что его сыну нужен новый вызов
  • globallookpress.com

«Он чувствует пресыщение, но это нормально после трёх лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнёры», — цитирует Влашича-старшего Index.

Он отметил, что ЦСКА находится не в лучшей форме и главному тренеру армейцев Ивице Оличу предстоит много работы.

«Команде не хватает ритма, они не могут выйти из-под прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность — его главное достоинство», — добавил отец игрока.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за команду.

Ранее агент Влашича сообщил, что футболист восстановится через неделю.

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