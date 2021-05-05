Отец футболиста ЦСКА Влашича заявил, что его сыну нужен новый вызов

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, выразил мнение, что его сыну пора искать новый клуб.

«Он чувствует пресыщение, но это нормально после трёх лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнёры», — цитирует Влашича-старшего Index.

Он отметил, что ЦСКА находится не в лучшей форме и главному тренеру армейцев Ивице Оличу предстоит много работы.

«Команде не хватает ритма, они не могут выйти из-под прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность — его главное достоинство», — добавил отец игрока.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за команду.

Ранее агент Влашича сообщил, что футболист восстановится через неделю.