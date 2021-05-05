Названы составы «Челси» и «Реала» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и мадридского «Реала» на ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

У английской команды с первых минут на поле появятся Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Тьяго Силва, Н'Голо Канте, Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Бен Чилуэлл, Сезар Аспиликуэта и Кай Хаверц.

Гости выйдут в следующем составе: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Ферлан Менди, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Жуниор Винисиус, Эден Азар и Карим Бензема.

Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 мск.

В первой игре в Мадриде команды не выявили победителя — 1:1.

Ранее дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.