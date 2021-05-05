Источник: «Краснодар» хочет приобрести Заболотного
- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, которые превышают предложение «Сочи» о продлении соглашения.
Срок контракта 29-летнего форварда с «Сочи» истекает летом. Стороны вели переговоры, но клуб предлагал Заболотному пойти на двукратное понижение зарплаты, из-за чего по новому соглашению он бы получал €500 тыс.
В этом сезоне нападающий провёл 28 матчей, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен укрепить три позиции в летнее трансферное окно.