Источник: «Краснодар» хочет приобрести Заболотного

Футбольный клуб «Краснодар» хочет приобрести нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, которые превышают предложение «Сочи» о продлении соглашения.

Срок контракта 29-летнего форварда с «Сочи» истекает летом. Стороны вели переговоры, но клуб предлагал Заболотному пойти на двукратное понижение зарплаты, из-за чего по новому соглашению он бы получал €500 тыс.

В этом сезоне нападающий провёл 28 матчей, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен укрепить три позиции в летнее трансферное окно.