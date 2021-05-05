Тарпищев оценил победу Медведева во втором круге теннисного «Мастерса» в Мадриде

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу третьей ракетки мира Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.
Тарпищев оценил победу Медведева во втором круге теннисного «Мастерса» в Мадриде
  • Reuters

«Даниил обыграл своего соперника за счёт класса игры. Первая игра на этом покрытии, врабатываемость в грунт всегда сложная. Матч показал, что Даниил практически здоров после ковида, что он легко с ним соприкоснулся», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его словам, это хороший знак, так как в скором времени стартует «Ролан Гаррос», а грунт является не самым любимым покрытием россиянина. Кроме того, летом пройдёт Олимпиада, важно к ней подойти в форме.

«Во всяком случае соперник непростой. То, что он, не имея практики, и после болезни, выиграл такой матч — нас, конечно, вдохновляет», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Давидовича Фокину в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде.

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