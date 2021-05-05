Медведев обыграл Давидовича Фокину в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» россиянин Даниил Медведев победил представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину.
- Reuters
Встреча завершилась победой россиянина со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 13 минут.
В третьем круге Медведев сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.
Ранее Карацев обыграл Шварцмана и вышел в третий раунд турнира ATP в Мадриде.
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