Медведев обыграл Давидовича Фокину в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде

В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» россиянин Даниил Медведев победил представителя Испании Алехандро Давидовича Фокину.

Встреча завершилась победой россиянина со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

В третьем круге Медведев сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.

Ранее Карацев обыграл Шварцмана и вышел в третий раунд турнира ATP в Мадриде.