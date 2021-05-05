Сергеев повторил рекорд ФНЛ по количеству забитых мячей за сезон

Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев повторил рекорд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по количеству забитых мячей в одном сезоне.

В матче 35-го тура против «Спартака-2» 25-летний форвард забил свой 38-й мяч в нынешнем сезоне и повторил достижение экс-футболиста «Терека» Андрея Федькова, на счету которого было такое же количество голов в 2004 году.

Сергеев проводит свой 40-й матч в ФНЛ в сезоне-2020/21, на его счету 38 голов и семь результативных передач.

Ранее гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что у клуба не должно возникнуть проблем с лицензированием.