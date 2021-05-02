Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что у клуба не должно возникнуть проблем с лицензированием
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«Нам осталось ещё три матча в первенстве и, самое главное, финал Кубка России, поэтому нельзя ещё говорить о том, что у нас сезон закончен, у нас впереди много событий. С лицензированием не должно быть никаких проблем. Клуб играл в РПЛ на протяжении многих сезонов, поэтому с основными критериями проблем возникнуть не должно», — цитирует функционера ТАСС.
После 39 туров «Крылья Советов» набрали 92 очка и обеспечили себе выход в РПЛ. В Высшем дивизионе чемпионата России самарский клуб выступал в 1992—2014, 2015—2017 и 2018—2020 годах.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» победили «Акрон» и вышли в РПЛ.