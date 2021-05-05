Шестеро хоккеистов покинули состав сборной России в преддверии ЧМ-2021

Шестеро игроков покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира по хоккею.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter, в состав команды на чемпионат мира не попадут вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, а также нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков. Они уже покинули расположение национальной команды на базе в Новогорске.

Чемпионат мира пройдёт в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Ранее оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею опроверг слухи о неготовности к проведению соревнований.