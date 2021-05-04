Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею опроверг слухи о неготовности к проведению соревнований

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Член совета директоров оргкомитета чемпионата мира 2021 года по хоккею Юрис Савицкис прокомментировал слухи о проблемах с подготовкой объектов к предстоящему мировому первенству.
Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею опроверг слухи о неготовности к проведению соревнований
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы готовы к турниру полностью. У нас есть варианты А и Б. Арена в 100%-ной готовности. Ледовый холл для матчей полностью готов. То, о чём сейчас говорят, — это об одном из тренировочных стадионов. Но у нас их в достатке. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, всё идёт по плану», — цитирует Савицкиса Sport24.

Чемпионат мира по хоккею состоится в Риге и пройдёт с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России.

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