По итогам матчей 1/4 финала определились все участники «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

Московский ЦСКА в трёх матчах (3:0) взял верх в серии с турецким «Фенербахче» — 92:76, 78:67, 85:68.

Турецкий «Анадолу Эфес», выиграв две стартовые встречи, лишь в пяти матчах (3:2) победил мадридский «Реал» — 90:63, 91:68, 80:76, 82:76, 88:83.

Итальянская «Олимпия Милан» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в пяти матчах (3:2) — 79:78, 80:69, 85:79, 85:82, 92:89.

Каталонская «Барселона» в пяти матчах взяла верх над дебютантом Евролиги — петербургским «Зенитом»: 74:76, 81:78, 70:78, 74:61, 79:53.

В полуфиналах, которые пройдут 28 мая, ЦСКА сыграет с «Реалом», а «Олимпия Милан» — с «Барселоной». Финал и матч за третье место состоятся 30 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» и не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги.