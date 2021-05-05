«Зенит» проиграл «Барселоне» и не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в пятом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счётом 79:53 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Барселоны» стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков. Ещё 12 очков команде принёс Ник Калатес. Кайл Курич и Брэндон Дэвис набрали по 11 очков.

В составе «Зенита» 11 очков набрал Алекс Пойтресс.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:2 в пользу «Барселоны», вышедшей в «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Кёльне с 28 по 30 мая. Соперником команды станет итальянский «Милан», который также в пяти матчах взял верх над мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги.