«Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над мадридским «Реалом» в пятом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 88:83 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Анадолу Эфеса» стал Крис Синглтон, набравший 26 очков. Ещё 18 очков в активе Василие Мичича. Крунослав Симон набрал 17 очков. Шейн Ларкин принёс команде десять баллов.

За «Реал» 17 очков набрал Николас Лапровиттола. 12 баллов в активе Трэя Томкинса. Джейси Кэрролл и Серхио Льюль принесли команде по десять очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:2 в пользу «Эфеса», вышедшего в «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Кёльне с 28 по 30 мая. Соперником турецкой команды станет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Клайберн был назван лучшим игроком недели в Евролиге.