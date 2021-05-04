«Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги

Короткая ссылка
Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над мадридским «Реалом» в пятом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
«Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 88:83 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Анадолу Эфеса» стал Крис Синглтон, набравший 26 очков. Ещё 18 очков в активе Василие Мичича. Крунослав Симон набрал 17 очков. Шейн Ларкин принёс команде десять баллов.

За «Реал» 17 очков набрал Николас Лапровиттола. 12 баллов в активе Трэя Томкинса. Джейси Кэрролл и Серхио Льюль принесли команде по десять очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:2 в пользу «Эфеса», вышедшего в «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Кёльне с 28 по 30 мая. Соперником турецкой команды станет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Клайберн был назван лучшим игроком недели в Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить