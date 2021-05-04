«Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги
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Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 88:83 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Анадолу Эфеса» стал Крис Синглтон, набравший 26 очков. Ещё 18 очков в активе Василие Мичича. Крунослав Симон набрал 17 очков. Шейн Ларкин принёс команде десять баллов.
За «Реал» 17 очков набрал Николас Лапровиттола. 12 баллов в активе Трэя Томкинса. Джейси Кэрролл и Серхио Льюль принесли команде по десять очков.
Счёт в серии до трёх побед стал 3:2 в пользу «Эфеса», вышедшего в «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Кёльне с 28 по 30 мая. Соперником турецкой команды станет московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Клайберн был назван лучшим игроком недели в Евролиге.