Назаров — о штрафе Уилсона: никто в НХЛ не запретит драки

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Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оштрафовать американского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.
Назаров — о штрафе Уилсона: никто в НХЛ не запретит драки
  • Reuters

«Не удивлён штрафом Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Во втором периоде матча «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейджерс» Уилсон сначала ударил Павла Бучневича по голове, а затем повалил на лёд его одноклубника Артемия Панарина.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Уилсона за грубость в отношении Бучневича.

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