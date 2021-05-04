Назаров — о штрафе Уилсона: никто в НХЛ не запретит драки
- Reuters
«Не удивлён штрафом Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
Во втором периоде матча «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейджерс» Уилсон сначала ударил Павла Бучневича по голове, а затем повалил на лёд его одноклубника Артемия Панарина.
Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Уилсона за грубость в отношении Бучневича.