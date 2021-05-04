Назаров — о штрафе Уилсона: никто в НХЛ не запретит драки

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оштрафовать американского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.

«Не удивлён штрафом Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Во втором периоде матча «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейджерс» Уилсон сначала ударил Павла Бучневича по голове, а затем повалил на лёд его одноклубника Артемия Панарина.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала Уилсона за грубость в отношении Бучневича.