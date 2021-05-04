Туктамышева: если я выучу четверной лутц, это будет не соизмеримая ни с чем победа над собой

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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного лутца.
Туктамышева: если я выучу четверной лутц, это будет не соизмеримая ни с чем победа над собой
  • РИА Новости

«Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет не соизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи. Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лутц… Я решила попробовать. И на «удочке» это оказалось не так сложно и страшно», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Он отметила, что сейчас пытается перебороть себя и сделать четверной лутц без «удочки».

«Уже перекручиваю, идёт процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим. Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идёт. Опять же определённый челлендж в моей жизни, который я хочу побороть», — добавила фигуристка.

Ранее Туктамышева рассказала, почему не завершает карьеру.

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