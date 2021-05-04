Шмейхель раскритиковал болельщиков МЮ, сорвавших матч с «Ливерпулем»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу протеста болельщиков перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который привёл к переносу поединка.

«Не думаю, что на стадион пришли настоящие фанаты «Манчестер Юнайтед». Думаю, что это были идиоты, которым лишь бы влезть в какой-то скандал. Никто из них не помнит хороших времён в истории клуба, а некоторые из них ещё даже не родились, когда Глейзеры купили клуб. Истинные фанаты не стесняются высказать своё мнение, но делают это в приемлемом виде. Не стоит требовать нереального. Предлагайте свои идеи, создавайте давление. «Манчестер Юнайтед» сейчас на распутье, как и весь футбол», — приводит слова Шмейхеля CBS Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который должен был состояться 2 мая в 18:30 мск, был отложен на неопределённое время из-за акции протеста фанатов, которые прорвались на поле за два часа до старта поединка. Они требуют отставки владельцев клуба — семьи Глейзер.

Ранее стало известно, что АПЛ введёт санкции для владельцев клубов за последующие попытки создания Суперлиги.