Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На минувшей неделе россиянин отыграл на ноль в двух матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс», отразив в этих встречах 53 броска в сумме. Вратарь довёл сухую серию до 213 минут 56 секунд и побил клубный рекорд Гленна Реша, который оставлял свои ворота в неприкосновенности 178 минут 29 секунд в сезоне-1975/76.

Главной звездой недели стал страж ворот «Детройт Ред Уингз» Томас Грайсс, а второй — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва принёс «Тампа-Бэй Лайтнинг» победу над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.