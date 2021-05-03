Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги. 

На минувшей неделе россиянин отыграл на ноль в двух матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс», отразив в этих встречах 53 броска в сумме. Вратарь довёл сухую серию до 213 минут 56 секунд и побил клубный рекорд Гленна Реша, который оставлял свои ворота в  неприкосновенности 178 минут 29 секунд в сезоне-1975/76.

Главной звездой недели стал страж ворот «Детройт Ред Уингз» Томас Грайсс, а второй — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва принёс «Тампа-Бэй Лайтнинг» победу над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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