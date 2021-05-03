В МВД заявили, что действовали в рамках закона в ситуации с болельщиками «Локомотива»
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«Принятые сотрудниками полиции организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — цитирует пресс-службу управления МВД РИА Новости.
Московский клуб сообщил о большом количестве жалоб со стороны болельщиков, которых после матча в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.
Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».