В МВД заявили, что действовали в рамках закона в ситуации с болельщиками «Локомотива»

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Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на жалобы болельщиков «Локомотива» на действия представителей «Зенита» и органов правопорядка после матча 28-го тура Российский премьер-лиги.
В МВД заявили, что действовали в рамках закона в ситуации с болельщиками «Локомотива»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Принятые сотрудниками полиции организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — цитирует пресс-службу управления МВД РИА Новости.

Московский клуб сообщил о большом количестве жалоб со стороны болельщиков, которых после матча в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».

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