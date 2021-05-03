В МВД заявили, что действовали в рамках закона в ситуации с болельщиками «Локомотива»

Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на жалобы болельщиков «Локомотива» на действия представителей «Зенита» и органов правопорядка после матча 28-го тура Российский премьер-лиги.

«Принятые сотрудниками полиции организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — цитирует пресс-службу управления МВД РИА Новости.

Московский клуб сообщил о большом количестве жалоб со стороны болельщиков, которых после матча в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».