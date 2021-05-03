Квят рассказал о желании стать основным пилотом в команде «Формулы-1» в следующем сезоне

Российский автогонщик Даниил Квят, являющийся запасным пилотом команды «Формулы-1» Alpine, признался, что хочет вернуться на трассы в следующем сезоне королевских автогонок.

«У меня всё отлично, я работаю на симуляторе, буду приходить на гонки как запасной пилот. Я везде: и на фабрике, и на трассе. Если же что-то происходит с основными пилотами, то я готов сесть на руль в любой момент. У меня много предложений, их надо рассматривать спокойно. Я ещё хочу оказаться в «Формуле-1» в следующем году, будем работать над предложениями с менеджером. Необходимо посмотреть варианты, учесть много факторов — какие команды, какой спрос у серии, какая популярность и так далее», — приводит слова Квята «Матч ТВ».

В прошлом сезоне российский пилот выступал за Alpha Tauri.

Ранее в Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи.