В «Спартаке» рассказали о функциях Салиховой в совете директоров

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Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал изменения в составе совета директоров столичного клуба.
В «Спартаке» рассказали о функциях Салиховой в совете директоров
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров клуба — решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов, а также в повышении операционной эффективности», — цитирует Фетисова Sport24.

Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».

Ранее Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту.

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