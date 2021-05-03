В «Спартаке» рассказали о функциях Салиховой в совете директоров

Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал изменения в составе совета директоров столичного клуба.

«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров клуба — решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов, а также в повышении операционной эффективности», — цитирует Фетисова Sport24.

Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».

Ранее Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту.