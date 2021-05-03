В «Спартаке» рассказали о функциях Салиховой в совете директоров
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров клуба — решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов, а также в повышении операционной эффективности», — цитирует Фетисова Sport24.
Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».
Ранее Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту.