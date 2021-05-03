Тренер «Лиона» обвинил футболистов «Монако» в провокациях, приведших к потасовке

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о потасовке, которая произошла после матча 35-го тура Лиги 1 с «Монако» (3:2).

«Какой смысл нашим футболистам получать красные карточки, если они побеждают, а до конца сезона осталось три тура? Провокация шла от футболистов «Монако». Это ненормально, что мы получали удаления, хотя ничего не сделали», — приводит слова Гарсии L`Equipe.

После окончания встречи между футболистами произошла стычка. Главный арбитр матча Клеман Тюрпен уже после финального свистка удалил игрока «Лиона» Маттиа Де Шильо, а у «Монако» — Виллема Жеббеля и Пьетро Пеллегри.

Ранее сообщалось, что футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча.