«Монако» дома уступил «Лиону» в Лиге 1, пропустив на 89-й минуте

«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Лиона» в матче 35-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монако и завершилась в пользу гостей — 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 25-й минуте благодаря голу Кевина Фолланда. На 50-й Мемфис Депай сравнял счёт, а на 70-й «Лион» остался в меньшинстве из-за удаления Максанса Какере.

Тем не менее «Лион» повёл на 77-й минуте — отличился Марсело. На 86-й минуте Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти и помог монегаскам отыграться, но гости всё же смогли добыть победу усилиями Райана Шерки на 89-й минуте.

В компенсированное время также были удалены два игрока «Монако» Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри, а у «Лиона» красную карточку получил Маттиа Де Шильо.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком в активе. «Лион» (70) находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Лилль» победил «Ниццу» и вернулся на первое место в Лиге 1.