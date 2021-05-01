«Лилль» победил «Ниццу» и вернулся на первое место в Лиге 1

«Лилль» одержал победу над «Ниццей» в матче 35-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лиллю» принесли голы Бурака Йылмаза, отличившегося на 13-й минуте, и Зеки Челика, забившего на 55-й минуте.

«Ницца» с 48-й минуты играла вдесятером. За вторую жёлтую карточку был удалён Джоржан Лотомба.

«Лилль» набрал 76 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Пари Сен-Жермен», на счету которого 75 очков. «Ницца» с 46 очками — девятая.

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог ПСЖ победить «Ланс» в Лиге 1.