Гол Неймара помог ПСЖ победить «Ланс» в Лиге 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» в матче 35-го тура французской Лиги 1.
Гол Неймара помог ПСЖ победить «Ланс» в Лиге 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Неймара, отличившегося на 33-й минуте, и Маркиньоса, забившего на 59-й минуте.

«Ланс» ответил голом Игнатиуса Ганаго, забившего на 61-й минуте.

ПСЖ набрал 75 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Лилль» (73) у которого ещё есть игра в запасе. «Ланс» с 56 очками — пятый.

В другом матче тура «Марсель» и «Страсбур» сыграли вничью 1:1.

Ранее появилась информация, что «Барселона» сделала ПСЖ новое предложение по Неймару.

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