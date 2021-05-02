Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в чемпионате России по футболу в костюме героя комиксов — Дэдпула.
Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Фото опубликовано в Twitter «Зенита».

«Собственной персоной», — написано в посте под фотографией.

Для Дзюбы это уже восьмой трофей в составе «Зенита».

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало третьим подряд.  

Ранее Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

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