Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в чемпионате России по футболу в костюме героя комиксов — Дэдпула.

© РИА Новости / Алексей Даничев

Фото опубликовано в Twitter «Зенита». «Собственной персоной», — написано в посте под фотографией. Для Дзюбы это уже восьмой трофей в составе «Зенита». «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало третьим подряд. Ранее Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России. Собственной персоной 😂 pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021