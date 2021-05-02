Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Фото опубликовано в Twitter «Зенита».
«Собственной персоной», — написано в посте под фотографией.
Для Дзюбы это уже восьмой трофей в составе «Зенита».
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало третьим подряд.
Ранее Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
Собственной персоной 😂 pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021