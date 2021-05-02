Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мои поздравления футболистам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в чемпионате России. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где все игроки на поле знали своё место и проявляли лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Я желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона, а также в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Футболистов сборной России мы ждём 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы», — сказал Черчесов после матча «Зенита» с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого питерцы обеспечили себе чемпионский титул.

Подопечные Сергея Семака за два тура до окончания первенства гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Ранее Дзюба завоевал восьмой трофей за время выступлений в «Зените».