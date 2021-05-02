Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ
  • РИА Новости

«Мои поздравления футболистам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в чемпионате России. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где все игроки на поле знали своё место и проявляли лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Я желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона, а также в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Футболистов сборной России мы ждём 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы», — сказал Черчесов после матча «Зенита» с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого питерцы обеспечили себе чемпионский титул.

Подопечные Сергея Семака за два тура до окончания первенства гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Ранее Дзюба завоевал восьмой трофей за время выступлений в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить